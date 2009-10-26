FT: Bu senaryoyu daha önce yaşadık

Financial Times’ta yer alan bir haber analizde, son dönemde teknoloji şirketlerinin açıkladığı kâr rakamları tüketici elektroniğine ilginin yine arttığını gösterirken, daha önce yaşanan internet balonu ile benzerlik gösterdiği belirtildi.



ABD'de son gelen kâr rakamları, tüketici elektroniğindeki son gelişmelerin resesyon döneminde alışverişi kısan müşterilerin yeniden ellerin cebine atmaya yönelttiğini gösterirken, sektördeki şirketlerin hisselerinde hızlı yükselişlere neden oldu.



FT'de yer alan haber analizde, online alışveriş sitesi Amazon.com'un hisselerinin, son çeyrekteki satışlarında elde ettiği yüzde 28 oranındaki artıştan sonra Cuma günü yüzde 27 değer kazandığına işaret edilirken, hisselerin ulaştığı seviyenin internet balonunun yaşandığı dönemdeki düzeyine ulaştığı uyarısı yapıldı.



Haber analizde, konuyla ilgili uzmanların da görüşlerine yer verilerek, bilgisayar satışlarındaki artışın Microsoft'un son açıkladığı kâr üzerinde etkili olduğu belirtildi ve tüketicilerin teknoloji ürünlerine yaptığı harcamalarını arttığına işaret edildi.



Geçen sene ilk defa satışlarında düşüş yaşayan ve bu nedenler geniş çapta eleman çıkarma yoluna giden Microsoft'un, son gelen rakamlarla yüzü güldü ve aynı zamanda sektörün kritik eşiği geride bıraktığını da gösterdi. Microsoft'un hisseleri de Cuma günü işlemlerinde gün içinde yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra seansı yüzde 5 değer artışla kapattı.



Kurumsal alım gerekli



Ancak sektörün uzmanlarından bu noktada da uyarı geldi. Uzmanlar, kişisel teknoloji harcamalarında artış olmasının olumlu olmasına rağmen, sektörü yaşadığı durgunluktan tam anlamıyla çıkaracak olan gelişmenin şirketlerin yapacağı bilgi teknolojileri harcamalarının artması olduğunu söyledi. Uzmanlar, şirketlerin gerçekleştirdiği toplu alımların sektörünü esas motoru olduğunu ifade etti.



Microsoft finansman baş sorumlusu Chris Liddell konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, toparlanmanın en büyük belirleyici etkeninin kurumların teknoloji harcamalarının hızı ve gücü olacağını söyledi.



ABD borsalarında teknoloji hisselerine ilginin artmasını arkasında Apple'ın büyük ilgi gören iPhone gibi ürünler ile bilgisayarlara olan talep yatıyor.



Apple ABD'nin dördünü büyüğü



Özellikle, tüketici elektroniği alanında liderliğini kabul ettiren Apple'ın artan piyasa değeri 183 milyar dolarak çıktı. Şirket, Ekim başından beri JPMorgan ve Procter & Gamble gibi şirketleri gölgede bırakarak, ABD'nin en değerli dördüncü şirketi konumuna yükseldi. Apple'ın piyasa değeri 1997 yılında, iPhone ve iPod gibi ürünlerin piyasaya sürülmesinde büyük rolü olan Steve Jobs'un dönüşünden önce yaklaşık 2 milyar doların altındaydı.



Haber analizde, tüketici elektroniğine artan ilgiye bir diğer örnek de Amazon.com'un açıkladığı Kindle elektronik okuyucu cihazının satış rakamları gösterildi. Yaklaşık iki sene önce piyasaya sürülen ve 259 dolar satış fiyatına sahip Kindle'ın en çok satılan ve en çok gelir getiren ürünü olmasına işaret edilen analizde, bunu harcamalarında bütçelerinin kıtlığını göz önünde bulunduran tüketicilerin, gerekli cihazlara harcama yapmaya hazır olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

