T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

FT: Almanya'da SPD mavi yakalıları çekmekte zorlanıyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Almanya'da seçimler yaklaşırken Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geleneksel oy tabanı olan mavi yakalı işçileri çekmekte zorlandığını yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Almanya'da seçimler yaklaşırken Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geleneksel oy tabanı olan mavi yakalı işçileri çekmekte zorlandığını yazdı.

Guy Chazan'ın Gelsenkirchen'den yazdığı habere göre Ruhr Vadisi gibi sanayinin yoğun olduğu bölgelerde işçi sınıfından yüksek oranda oy alan SPD'nin seçmenleri ya oy kullanmayı bıraktı ya da Almanya için Alternatif (AfD) partisine yöneldi.

Chazan'ın konuştuğu bir emekli madenci, SPD'nin 'sosyal' yönünün eskiye kıyasla çok zayıf olduğundan şikayetçiydi.

Eylül ayında gerçekleşecek genel seçim öncesinde anketler SPD'nin oy oranını yüzde 25 civarında gösteriyor. Bu, Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki CDU/CSU partisinin 12 puan gerisinde.

Duisburg-Essen Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Karl-Rodolf Korte'ye göre SPD'nin işçi sınıfının yoğun olduğu bölgelerde yaşadığı gerilemenin arkasında "İşçilerin ekonomik koşullarının kötüleşmesinden SPD'yi sorumlu tutması yatıyor".

Korte'ye göre 1998-2005 yılında başbakanlık yapan SPD'li Gerhard Schröder'in getirdiği piyasa yanlısı reformlar, işçi sınıfı tarafından unutulmuş değil.

DIW düşünce kuruluşunun güncel bir araştırması, SPD tabanının da son dönemde bir değişim geçirdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre eskiden partinin tabanını mavi yakalı işçiler oluştururken bugün beyaz yakalılar ve emekliler çoğunlukta. Mavi yakalılar SPD'nin seçmen kitlesinin yüzde 17'sini, AfD'nin ise yüzde 34'ünü oluşturuyor.

Son dönemde çok sayıda fabrikanın kapanması da Gelsenkirchen'deki işsizlik oranını etkiledi. Almanya'da işsizlik oranı yüzde 3,8 iken Gelsenkirchen'de bu oran yüzde 14'e çıkıyor.

Fabrikaların kapanmasıyla bölgede yalnızca SPD değil, sendikalar da güç kaybediyor.

Financial Times'a konuşan baden sendikası IGBCE'nin Gelsenkirchen başkanı Thomas Steinberg, 27 bin üyelerinin yarısının 60 yaş üzeri insanlardan oluştuğunu ve her yıl 600 bin üyelerinin öldüğünü söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Financial TimesAlmanyaSosyal Demokrat PartiGuy Chazan GelsenkirchenRuhr VadisiSPDAlternatifBu Başbakan Angela MerkelCDU/CSUDuisburg-EssenSiyaset Bilimi Profesörü Karl-Rodolf KorteSPD Gerhard SchröderDIWAraştırmayaMavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24