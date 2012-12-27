FT: AB'nin Türkiye'ye uyguladığı vize politikasının miadı doldu

Türkiye-AB ilişkilerini baş makalesine taşıyan Financial Times, Türkiye'ye uygulanan vize politikasının miadını doldurduğu görüşünü savunuyor.

Gazete tam üyelik müzakerelerinin 2005'te başladıktan sonra durma noktasına geldiğini, bunun Ankara ve Avrupa'daki başkentlerde belli siyasi çevrelerin kısa erimli çıkarlarına hizmet ettiğini ifade ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun mayıs ayında "pozitif gümdem" başlığı altında bir girişim başlattığını hatırlatan gazete, "Bunun ötesine geçilmeli." diyor.

Gazete, "pozitif gündem"in çerçevesini, terörle mücadele, ticaret, enerji, vizeler, dış politika olarak hatırlatıyor... ama bu girişimin daha ziyade görüşmelerin tıkanıklığının ayıbını örtecek bir incir yaprağı gibi kaldığını yazıyor.



'Alınacak en kötü karar...'



Financial Times, Türk ve Avrupalı liderlerin somut adımlar üzerinde anlaşabileceğini ama atılmaması gereken bir adım varsa onun da görüşmeleri askıya almak ya da hepten iptal etmek olduğunu dile getiriyor.

"Pratik somut adımlar atma konusunda anlaşma olursa, bu..." diyor gazete "ilişkilerin en iyi seviyeye getirilmesi konusunda bir irade beyanı olarak görülür."

Böyle bir adımın üzerinde durabileceği bir zemin olduğunu yazan Financial Times, 2011'de iki taraf arasında 120 milyar euroluk ticaret yapıldığını, AB kaynaklarının Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'ini oluşturduğunu belirtiyor.

Hizmet sektörlerinin entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Financial Times, bu sektörün Türkiye ve AB ekonomilerinin ana üretim dilimini oluşturduğunu anlatıyor.



Türkiye'nin şikayeti



Avrupa Birliği'nin üçüncü taraflarla serbest ticaret görüşmeleri yaparken tek taraflı hareket etmesinin Türkiye'de rahatsızlık yarattığını anlatan gazete Avrupa hükümetlerinin bu şikayeti dikkate alması gerektiğini yazıyor.

Financial Times, Türkiye'nin de üzerine düşenler olduğunu söyleyip "Ankara, telif haklarının Gümrük Birliği anlaşmasındaki hükümlerine uymalı, ticaretteki tarife dışı engelleri kaldırmalı." diyor.

Gazete, Türkiye kamuoyunun AB konusunda gönlünü çelecek çok az az adımın vize uygulamaının gevşetilmesi kadar etkili olacağını, AB'nin vize uygulamasının Türkiye vatandaşlarının ziyaret, eğitim ve çalışma imkanlarını kısıtladığını yazıyor.

AB'nin Türkiye ile ilgili vize politikasının miyadını doldurduğunu yazan Financial Times, görüşünü desteklemek için birliğin Arnavutluk ve Bosna için 2011'de aldığı vize kararını hatırlatıyor.

"Türkiye de" diyor gazete "buna karşılık, Yunanistan'a kaçak göçmen geçişini engelleme sözü verip Avrupa Birliği'ne yardımcı olabilir."



BBCTürkçe