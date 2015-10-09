FT: ABD'ye göre IŞİD'in kalesi Rakka'ya yapılacak bir operasyonun başında Kürt değil Arap gruplar olmalı

Financial Times, ismi açıklanmayan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin görüşlerine yer verdi. Haberde, AB'nin Suriye'deki Kürt gruplara desteği hatırlatıldıktan sonra ABD'li yetkililerin IŞİD'in kalesi Rakka'ya yönelik bir operasyonda ise Kürt değil Arap grupların öncü konumda olması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Washington'dan yazılan ve Erika Solomon ile Geoff Dyer'ın imzasını taşıyan haberde "Rusya'nın Esad'a destek için Suriye'de hava saldırılarına başlaması ve ABD'nin eğit-donat projesinin lime lime olmasının ABD lideri Obama'yı, Suriye'de IŞİD'le mücadelede yeni bir strateji belirlemek için baskı altında bıraktığı" yorumu yapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazeteye konuşan bakanlık yetkilisi, "IŞİD'i, savaşın başlamasından bu yana denenmemiş yollarla sıkıştırma şansına sahip olduklarını" belirtmiş.

Haberde, AB'nin Suriye'deki Kürt gruplara desteği hatırlatıldıktan sonra ABD'li yetkililerin IŞİD'in kalesi Rakka'ya yönelik bir operasyonda ise Kürt değil Arap grupların öncü konumda olması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"ABD yönetimi birlikte çalıştığı (Kürt) savaşçıların, Suriye-Türkiye sınırının 60 mil güneyine kadarlık alanı almaya muktedir olmasını umut ediyor. Bu, IŞİD'in Türkiye'den yabancı savaşçı ve silah getirmesini ya da güçlerini Suriye ve Irak'taki üsleri arasında hareket ettirmesini önlemek adına büyük bir hamle olacaktır. ABD'li yetkililer bu tür inisiyatiflerin Rakka'yı izole etmeye başlayabileceğini umuyor.

"Bununla birlikte Kürt güçler daha güneye gidecek olurlarsa Kürt bağlantısı az olan topraklara gireceklerdir. Bu durumda Kürt güçler hemen yerel Sünni nüfusun direnişiyle karşılaşırlar.

"Bazen Suriye Arab Koalisyonu -Son aylarda farklı zamanlarda Kürt güçlerin yanında savaşmış Sünni savaşçılar- olarak da adlandırılan grupla görüşmeler olsa da ABD'li yetkililer, aynı birliklerin Rakka çevresindeki operasyonlara katılmasının istendiğini önermede ihtiyatlı davranıyor. Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, 'Rakka'ya baskı yapmayı çok isteriz ancak öncü kuvvet olarak Kürtlerdense Araplara ihtiyacımız var' diyor."

Haberde daha sonra ABD'li yetkililerin, ABD'nin birlikte çalışabileceği gruplar bulması durumunda dahi bazı çatışmaların Nusra Cephesi ve diğer Cihatçı grupların kazançlı çıkmasıyla sonuçlanabileceğine dair kaygıların bulunduğunu söylediği aktarılıyor.

Haberde bazı uzman ve siyasi eylemcilerin görüşlerine de yer verilmiş.

Gazeteye konuşan, eski bir Suriyeli diplomat olup şu anda muhalif bir siyasi eylemci olarak faaliyet yürüten Bassam Barabandi, "ABD'nin Ahrar'uş Şam gibi daha az radikal, İslamcı gruplarla çalışması gerektiğini" söylemiş.

Barabandi şöyle konuşmuş: "Amerikalılar grup icat etmeye çalışmaya son vermeli ve gerçeklerle çalışmalı".