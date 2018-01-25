FT: AB'de Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk mali yardımı kim verecek tartışması yaşanıyor

Financial Times (FT) gazetesi, 2016'da varılan 'mülteci anlaşması' kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar Euro'luk mali desteğin ikinci aşamasını oluşturan 3 milyar Euro'luk kısmının nasıl ödeneceği konusunda AB içerisinde tartışma yaşandığını bildirdi.

İlk 3 milyar euroluk dilimin ise üçte ikisi AB üye devletler tarafından karşılanmıştı.

Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler, 3 milyar Euro'luk ödemenin tamamını AB Komisyonu'nun finanse etmesi gerektiğini öngören bir öneri getirdi.

FT gazetesi, bu öneriyi yapan üye devletlerin söz konusu paranın Komisyon'un diğer alanlarda bütçe kalemlerindeki harcanmayan kısımların bir araya getirilmesiyle elde edilmesi gerektiğini savunuyor.

Gazetenin haberine göre, bu öneriye Komisyon'un 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamasının diğer alanlarda harcaması öngörülen para miktarını düşürebileceği ve üye devletlerin Türkiye'nin bu finansmanı nasıl harcadığını denetleme gücünü azaltacağını belirterek, karşı çıkanlar da var.

FT'ye konuşan bir AB diplomatı, yapılan bu önerinin "mali ve siyasi miyopluğun" bir örneği olduğunu belirterek, "Bu, çılgınca bir fikir" dedi.