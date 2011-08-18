-FT: ABD baskıyı artırdı LONDRA (A.A) - 18.08.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın son bulması için baskıyı artırdığını yazdı. "İsrail ve Türkiye üzerindeki baskıyı artıracak rapor" başlıklı, İstanbul ve Kudüs'ten kaleme alınan haberde, Gazze yardım filosuna yönelik saldırının araştırıldığı BM raporunun açıklanmasına az bir süre kala, ABD'nin Türkiye ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın son bulması için baskıyı arttırdığı görüşüne yer verildi. Türkiye'nin konuya ilişkin İsrail'den özür beklediğinin hatırlatıldığı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olanlardan "duyulan pişmanlığı" dile getirdiği, ancak koalisyon hükümetindeki sağ kanat milletvekilleri tarafından özür dilememesi konusunda baskı altında olduğu aktarıldı. Haberde, "Netanyahu anlaşılan şimdi de ilişkilerin geliştirilmesi için ABD'nin yoğun baskısı altında" denildi ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bu hafta Netanyahu ile konuyu görüştüğü bildirildi. FT, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland'ın şu sözlerine de yer verdi: "ABD, Türkiye ile İsrail arasındaki güçlü ilişkilere her zaman destek verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasının sadece kendi çıkarları için değil, bölgenin ve ABD'nin çıkarları için de önemli olduğuna inandık." İsrailli yetkililerin, Netanyahu'nun Mavi Marmara olayında hatalı, ancak Gazze ablukası konusunda hukuka uygun davranıldığını söyleyebileceğini aktaran FT, ancak Türk yetkililerin bundan ne kadar tatmin olacağının belirsiz olduğunu kaydetti. Haberde, şöyle denildi: "Türkiye, geçmişe göre İsrail ile ilişkilere daha az önem veriyor, bölgedeki rolüne daha fazla önem veriyor. Ancak birçok Amerikalı parlamenter, Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin gelişmesinin Washington'dan daha fazla silah satışının yolunu açacağını söylüyor, ki bu da Türk ordusunu endişelendiriyor." FT, İsrail hükümetinden bir sözcünün, ABD'nin İsrail'in özür dilemesini istediği yönündeki haberleri teyit etmediğini, ancak İsrail'in Ankara ile daha iyi ilişkiler istediği görüşünü dile getirdiğini belirtti. Habere göre, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Mavi Marmara raporunun sonuç bölümünden haberdar olan İsrailli bir yetkili, raporda Mavi Marmara operasyonunu yürütme şeklinin eleştirileceğini, ancak Gazze ablukası konusunda uluslararası hukuka uygun davranıldığının belirtileceğini savundu.