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Dünya

FT: "Türkiye'nin karizmatik ve hırslı Başbakanı" LONDRA (A.A)

17 Eylül 2011 17:51

-FT: "Türkiye'nin karizmatik ve hırslı Başbakanı" LONDRA (A.A) - 17.09.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ziyaretine yer vererek, Erdoğan için "Türkiye'nin karizmatik ve hırslı Başbakanı" ifadelerini kullandı.  Libya'nın başkenti Trablus'tan kaleme alınan haberde, "Türkiye'nin karizmatik ve hırslı Başbakanı dün Libya'daydı" denildi. Haberde, Erdoğan'ın Libya ziyaretinde iki ülke arasındaki "kardeşçe" ilişkilere dikkati çektiği ve Kaddafi yanlılarını uyardığı belirtildi. Libya'da yaptığı basın toplantısında Erdoğan'ın Kaddafi yanlılarına silah bırakmaları konusunda çağrı yaptığını kaydeden FT, şu ifadelere yer verdi: "Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilileri, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın popülaritesini tanımış gibiler. Basın toplantısında Erdoğan'ın yanında duran UGK Başkanı Mustafa Abdulcelil, Libya'nın Türk modelini örnek alması gerektiğini söyledi." "Libya'ya yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yapan Türk şirketlerinin bu ülkede tekrar yer alması konusunda Erdoğan'ın istekli olduğunu" yazan gazete, Erdoğan'ın "Libya Libyalılarındır" ve "Libya, Irak olmamalı" sözlerini aktardı. Haberde ayrıca, NATO ittifakının içinde Batı hükümetlerinin Muammer Kaddafi'nin nerede olduğunu bildiğine dair işaretler olduğunu kaydeden gazete, bu çerçevede NATO operasyonlarının Libya'da yoğunlaştığına dikkati çekti. 

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