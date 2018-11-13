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Dünya

FT - AB/Barnier: Brexit anlaşma metni neredeyse hazır

Celal Sönmez / Londra, 13 Kasım (DHA) - AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına ilişkin anlaşmanın "ana öğelerinin" Birleşik Krallık hükümetine sunulmaya "neredeyse hazır" olduğunu söyledi

13 Kasım 2018 11:27

Celal Sönmez / Londra, 13 Kasım (DHA) - AB Komisyonu\'nun Brexit baş müzakerecisi
Michel Barnier, Birleşik Krallık\'ın AB\'den ayrılmasına ilişkin anlaşmanın \"ana öğelerinin\" Birleşik Krallık hükümetine sunulmaya \"neredeyse hazır\" olduğunu söyledi.
Financial Times\'ın isminin açıklanmasını istemeyen diplomatlara dayandırdığı haberinde, Barnier, AB\'nin birlikte kalan diğer 27 üyesinin bakanlarına, \"Olası bir anlaşmanın parametreleri büyük ölçüde belirlendi; ancak hala  siyasi onay gerekiyor\" dediği öne sürüldü.
Web Financial Group\'un haberine göre, Barnier\'in sözlerine ilişkin haberin ardından gazetecilerin ulaştıkları AB yetkilileri de, \"Yoğun mezakere çabaları sürüyor; ancak, henüz bir anlaşmanın ortaya çıktığını söylemek zor\" dediler.

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