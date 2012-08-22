FSM'deki trafik çilesi sona erdi, ücretli geçişler başladı

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik çilesi bugün son buldu. 18 Haziran'da bakıma alınan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamamı trafiğe açıldı. Ücretli geçişler saat 17.00 itibari ile başladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nda asfaltın kuruması, yol çizgilerinin çizilmesi gibi çalışmaların ardından son kontroller yapıldı.

Köprü bugün 14.45'ten itibaren 8 şeritle hizmet vermeye başlayacaktı ancak kontrollerin uzamasının ardından açılış saati ötelendi. Saat 16.15 sularında ise şeritler tamamen açıldı.

FSM Köprüsü'nde, asfaltın trafik güvenliğini etkileyecek seviyede yıpranması ve çelik tabliyenin zarar görmesi ihtimalinin ortaya çıkması üzerine 18 Haziran'da yenileme ve bakım çalışmaları başlatılmıştı.