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FSM'deki kaza trafiği felç etti, 55 kilometre kuyruk oluştu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana gelen kazada 1 motosikletli hayatını kaybetti

25 Şubat 2015 19:03

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza sonrası trafik felç oldu. TEM'de Esenyurt'tan Altunizade'ye kadar yaklaşık 55 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özgür Çakar’ın (19) kullandığı motosiklet, köprü üzerinde bir tankerin sıkıştırması üzerine bariyerle tanker arasına sıkıştı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, yere düşerek tankerin altında kaldı. Genç sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası köprü yolunda kilometrelerce uzunluk araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TEM'de bu yoğunluk yaşanırken E-5'te Avrupa - Anadolu istikametinde ise Bakırköy'den Altunizade'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

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