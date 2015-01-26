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FSM’de kapatılan gişeler, yoğunluğa sebep oldu

FSM'de 4 gişe test çalışmaları sebebiyle kapatıldı

26 Ocak 2015 16:21

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, OGS ve HGS Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi'nin 4 gişesi test çalışmaları sebebiyle kapatılınca haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı.

Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi test çalışmaları nedeniyle dün saat 01.00'dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1, 2, 3 ve 4 numaralı gişeler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı OGS ve HGS etiketli araçların aynı şeridi kullanacakları 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı gişelerden sağlanmaya başlandı. Gişelerin kapatılması sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. FSM'deki çalışma, 8 Şubat Pazar günü saat 14.00'de sona erecek.

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