FSM'DE İNTİHAR TRAFİĞİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İntihar girişimi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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TEM otoyolundan görüntü
TEM\'de oluşan trafik
Trafikte bekleyen araçlar
FSM köprüsü istikametindeki trafikten görüntü
Köprü korkuluklarına çıkan kişi
Müzakereci polislerin ikna çabaları
Deniz polisi ve Sahil güvenlik ekiplerinin beklemesi
Genel ve detaylar