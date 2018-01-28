FSM'DE İNTİHAR TRAFİĞİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İntihar girişimi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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TEM otoyolundan görüntü

TEM\'de oluşan trafik

Trafikte bekleyen araçlar

FSM köprüsü istikametindeki trafikten görüntü

Köprü korkuluklarına çıkan kişi

Müzakereci polislerin ikna çabaları

Deniz polisi ve Sahil güvenlik ekiplerinin beklemesi

Genel ve detaylar

