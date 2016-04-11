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FSM'de intihara kalkışan kişi ikna edildi

Köprüdeki araç trafiği de normal seyrine döndü

11 Nisan 2016 10:56

Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve trafiğin sıkışmasına neden olan kişi ikna edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saat 07:15'te köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek isten bir kişi trafiğin Anadolu'dan Avrupa yönüne kilitlenmesine neden oldu. Otomobil sürücülerinin intihar vakası İhbarı üzerine köprü üzerine çok sayıda polis ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İntihar etmek isteyen kişi, polis ekiplerince ikna edildi. Olayın ardından köprüdeki araç trafiği de normal seyrine döndü.

 

 

 

 

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