FSM'de bir şerit daha kapandı, İstanbullular isyan etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) bakım onarım çalışmaları nedeniyle dün 00.00'dan itibaren bir şerit daha kapatıldı. Avrupa-Anadolu istikametinde kapatılan şerit sayısı 3'e çıkınca trafikte bekleme süresi arttı, sürücüler isyan etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalarda birinci faz asfaltlama yapılacağı için Avrupa Anadolu istikametinde bir şeridin kapatılacağını açıklamasının ardından dün 00.00 itibariyle o şerit kapandı. Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler yine trafikte saç baş yoldu. Trafikte saatlerce kalan sürücüler çalışmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanından geçerken kornalara basarak protesto etti. Bazı sürücüler de sosyal paylaşım sitelerinden trafikte saatlerce mahsur kaldıkları için yetkililere isyan etti.

Kapanan şeridin 3’e çıkması nedeniyle Avrupa’dan Anadolu ’ya geçmek neredeyse imkansız hale geldi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ayrımında başlayan trafik 18 kilometre hıza düştü. Köprü gişelere gelindiğinde ise ortalama hız 8 kilometreye geriledi. Saat 13.00 sıralarında ise yoğunluk giderek arttı ve sürücüler ilerlemeyen trafikte kontak kapatarak araçlarından indi.

Tek şeride iki araç

Polis ekipleri Avrupa Anadolu istikametinde yoğunluğu önlemek için sadece en sağ şeritteki gişeyi açtı. Ancak gişeden sonra yine o tek şeride kadar iki araç yan yana geldi. Bazı araçlar tek şeritte yan yana ilerlemek isteyince ara ara gerginlikler yaşandı. Yığılmanın önüne geçmek isteyen ekipler Anadolu Avrupa istikametindeki iki şeridi, Avrupa Anadolu istikametinden gelen sürücülere açtı.

‘Perişandan beter olduk’

Bayrampaşa’dan 4 saatte köprüye gelebildiğini söyleyen TIR şoförü Cihan İyilindir (34), “Hal’den saat 09.00’da çıktım. 4 saatte anca gişeye geldim. Bir şeridi de elimizden aldılar. Perişandan beter olduk” dedi.

Orhanlı’ya gittiğini söyleyen Celil Demir de 3 saattir köprü trafiğinde olduğunu söyleyerek “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Durum zaten ortada. Bu çile bir an önce bitmeli” diye konuştu. Yolava’ya gideceğini söyleyen Esat Eker (32), “3 saat oldu. Bu nasıl bir çiledir, bitmek bilmiyor” dedi.

Avcılar ’dan Gebze’ye gitmeye çalıştığını söyleyen Cihan Öztürk (29) de “3 saattir yoldayım. Hem sıcak hem de oruçluyuz. Sabır kalmadı, daha ne kadar dayanacağız bilemiyorum” diye konuştu.

İBB mobil büfe iftariyelik dağıttı, seyyar tuvaletler kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin köprünün her iki yakasına koyduğu mobil büfelerden sürücülere ücretsiz su ve çay dağıtıldı. Su dağıtımının çok yoğun olduğunu söyleyen belediye çalışanları iftar vaktinde trafikte kalanlara, önceki günlerde olduğu gibi, iftariyelik dağıtılacağını söyledi. Belediyenin dağıttığı iftar menüsünde, zeytin, su hurma ve ekmek var.

Seyrantepe’den 3 saatte geldi, kamyonu bozuldu

Seyrantepe’den FSM Köprüsü’ne kadar 5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 3 saate kat ettiğini ve aracının debriyajı bozulduğu için ilerleyemediğini söyleyen Selahattin Öztürk, kamyonunu ek şeride park ettiğini, yaklaşık 2 saattir servis beklediğini ifade etti.

Köprüde su alarmı

İBB’nin mobil büfelerinde sular bitmek üzere. Suyu tükenen Ümraniye’deki büfe suyu acilen su istedi.

Avrupa tarafındaki büfede ise bir koli su kalmış durumda.

İBB yetkilileri yaptıkları açıklamada sabahtan bu yana yaklaşık 2500-3000 tane su dağıtıldığını söylediler.

İftara yetişme telaşı

Yola çıkmaya hazırlanan sürücüler İstanbul için iftar vakti olan saat 20:37’de evlerinde olup olamayacaklarını düşünüyor. FSM ’de her iki yönde adım adım ilerleyen trafikte 10-15 dakika sonra yola çıkacakların iftara yetişmeleri zor görünüyor.

Köprüde iftar hazırlığı

Köprüde suların tükenmesi üzerine belediye büfeleri 1200 tane su ile takviye etti. Suların yarısı Anadolu yakasına gönderilecek. İBB ayrıca iftarı köprüde karşılayacak sürücüler için iftariyelik yiyecekleri büfelere getirdi.

Yoğunluk kilometrelerce öteden başladı

Saat 16.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gidişlerde Avrupa-Asya yönünde yoğunluk Hasdal'a, Asya-Avrupa yönünde ise Ümraniye Kavşağı’na kadar uzamış durumda.