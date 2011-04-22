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FSM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK KAZASI İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 13:08

-FSM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK KAZASI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bariyerlere çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Avrupa istikametine seyir halinde bulunan 41 L 5322 plakalı işçi minibüsü yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.  Yaralılar, Okmeydanı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Tabak (37) ile Nurettin Boy'un (31) sağlık durumlarının iyi olduğu, diğer yaralıların kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaza sebebiyle, FSM Köprüsü Avrupa yönüne araç geçişleri tek yönlü verildi. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Kaza yapan minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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