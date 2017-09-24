FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası Edirne İstikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarına 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine geçici bariyerler konulmaya başlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak.Çalışmaların ilk etabında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine Karayolları ekipleri tarafından geçici bariyerler konulmaya başlandı. Sabaha karşı ise çalışmaların yapılacağı Anadolu yakası girişi Edirne istikametinin bir bölümü trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00\'da tamamlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Karayolları ekiplerin çalışması

-Çalışmalar sırasında oluşan trafik

-Köprüyü kapatarak çalışma alanına vinç kamyonu geçmesi

-Vinç kamyonu bariyerleri indirmesi

-Çalışma alanına dubaları yerleştirmesi

-Genel ve Detaylar