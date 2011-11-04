FSM Köprüsü'nde 25 km araç kuyruğu!

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Kazanasmaz, aynı şekilde Avrupa – Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki araç kuyruğunun 25 kilometre olduğunu, ortalam geçiş süresinin ise 218 dakikaya ulaştığını belirtti.Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil merkezlerinde geçirmek isteyenlar bu akşamdan itibaren yola çıktı.İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumundaki Kocaeli'de TEM ve D-100 Karayolu'nda hareketlilik saat 17.00'den sonra hissedilir ölçüde arttı.Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişindeki tüm onarım çalışmaları durdurularak tüm şeritlerin açık tutulması nedeniyle fazla sıkışıklık yaşanmadı.İstanbul'dan Yalova, Bursa ve Ege istikametine gidecek olan ve İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen araç sürücüleri Gebze Eskihisar'dan feribotla Yalova Topçular'a geçmek için Eskihisar'a akın etmeye başladı.İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) normal günlerde 8 feribot çalışan bu hattı takviye ederek feribot sayısını bu akşamdan itibaren 15'e çıkardı.Feribotların doldur- boşalt sistemi ile tarifeye bağlı kalmaksızın doldukça hareket etmeleri nedeniyle Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluk ilk saatlerde sadece iskele meydanında yaşandı. Yalova'dan Gebze yönüne fazla araç gelmediğinden oraya gidenler de bekleme yapmaksızın döndü.Saat 18.00'den sonra D-100 Karayolu'nun İzmit kent içi trafiği de oldukça arttı. Yalova yönüne giden araç sürücüleri TEM'in Batı turnikelerinden girip D-100'e kent içi geçişinden devam ederek İzmit- Yalova yoluna çıktı. Bu yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.