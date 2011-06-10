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FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK KAZASI  İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 10:21

-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK KAZASI  İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazasında, 26 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Kadir G. yönetimindeki 34 ZD 1345 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 26 kişi yaralandı, 26 araç hasar gördü.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ümraniye, Dr. Lütfi Kırdar Kartal, Şişli Etfal, Taksim Eğitim ve Araştırma ile Vakıf Gureba hastanelerinde tedavi altına alındı.  Sürücü Kadir G'nin gözaltına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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