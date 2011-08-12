-Fritzl'in evinin bodrumu betonla doldurulacak AMSTETTEN (A.A) - 12.08.2011 - Avusturya'da, evinin bodrumuna hapsettiği kızına tecavüz ederek, kızından 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl'in evinin bodrumu betonla doldurulacak. Frizl'in malının tasfiyesinden sorumlu Walter Anzboeck, amacın buraya bir daha asla girilmemesini sağlamak olduğunu söyledi. Anzboeck, yetkililerden izin çıkar çıkmaz gelecek sene başında bodrumun beton doldurulacağını bildirdi. Kızını evinin penceresi bile olmayan bodrumuna hapsederek 24 sene tecavüz ettiği 2 sene önce ortaya çıkan Fritzl, ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı. Yetkililer, evin yıkılmasıyla ilgili bir kararınsa henüz alınmadığını bildirdiler.