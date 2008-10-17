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Spor

Frings'den milli veda

Almanya Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Torsten Frings, ilk 11'de şans bulamadığı için milli takımı bırakacağını açıkladı.

17 Ekim 2008 03:00


Almanya Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Torsten Frings, ilk 11'de şans bulamadığı için milli takımı bırakacağını açıkladı.


Almanya Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Torsten Frings, 19. Dünya Kupası elemelerinde artık ilk 11'de yer almaması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, milli takımı bırakacağını söyledi.

Frings, Almanya'nın Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 2010 Dünya Kupası elemelerinde 4. Grup'ta mücadele eden Almanya'nın Rusya ile yaptığı maçta, yedekten gelerek sadece 6 dakika oynadığını, Galler maçını ise yedek kulübesinde geçirdiğini ifade ederek, ''Kesinlikle takımı bırakmayı düşünüyorum. Bunu, kırılıp gücendiğim için yapmayacağım. Son birkaç gündür gözüm açıldı'' dedi.

31 yaşındaki Werder Bremenli oyuncu, 2001 yılında katıldığı Alman milli takımında 78 kez milli olmuş, rakip takımın ağlarını 10 kez havalandırmıştı. Frings, dediğini yaparsa, son günlerde Almanya takımında küstürülen 2. futbolcu olacak.

Kevin Kuranyi de adı ilk 11'de okunmadığı için teknik direktör Joachim Löw'e sormadan, Rusya maçının devre arasında takım arkadaşlarını statta bırakıp gitmişti.

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