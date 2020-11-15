Friends'in geri dönüş bölümü için tarih verildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle neredeyse 1 yıl süren gecikmelerin ardından Friends özel bölüm çekimleri için hazırlıklar yeniden başladı. 90'lı yıllarda yayınlanan orijinal şovun yıldızlarından Matthew Perry'ye göre, gösterinin çekimlerine mart ayında başlanması ya da devam etmesi planlanıyor.

Beyazperde'nin aktardığına göre, dizinin özel bölümünün çekimlerinin, başlangıçta bu yılın mart ayında başlaması gerekiyordu. Salgın nedeniyle çekimler durduruldu.

Son çıkan haberlere göre, Burbank'taki Warner Bros. Studio lotunda bulunan orijinal Friends sahnesi Stage 24'te çekilmek istenen özel bölüm için hazırlıkların 2021 yılının başında başlaması ve çekimlerin mart ayında yapılması planlanıyor.

HBO'nun, 2004 yılında yayın hayatı sona eren dizinin yeni hakları için 400 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı bildirildi.