-Friedrich: "Federal makamlar hatalı değil'' BERLİN (A.A) - 21.01.2012 - Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerle ilgili olarak federal makamların daha önce hatalı davranmış olduğuna dair şu ana kadar bir bulguya rastlamadıklarını söyledi. Bakan Friedrich, Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği demecinde, ellerinde bulunan tüm belgeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Federal makamların hatalı davrandığına dair şimdiye kadar bir bulgu yok. Araştırmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz ve her şeyi daha açık göreceğiz. Her şey önceden bilinseydi ne Araştırma Komisyonuna ne de Uzmanlar Komisyonuna ihtiyaç olurdu" şeklinde konuştu. Cinayetlerden önce şiddet yanlısı aşırı sağcılarla terörizm arasındaki ilişkinin hafife alındığını kabul eden Friedrich, zamanında aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerle Thüringen eyaletindeki aşırı sağcılar arasında bir irtibat kurulamamış olduğunu kaydetti. Federal Suç Dairesi ve Anayasayı Koruma Dairesi başkanlarına, meclis tarafından oluşturulacak Araştırma Komisyonunda konuşabilmeleri için geniş çaplı bir ifade verme yetkisinin verileceğini belirten Friedrich, ancak kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen gizli bilgilerin ortaya çıkması durumunda da komisyonun gizli toplantılar yapması gerektiğini söyledi. Aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisinin (NPD) yasaklanabilmesini olasılık dahilinde görüp görmediğinin sorulması üzerine de Friedrich, bu konuda kendisinin ve Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht'in başkanlığını yaptığı federal ve eyaletler düzeyinde ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını ve NPD'nin yasaklanabilmesi için gerekli olan hukuki şartları incelediklerini ifade etti. Friedrich, bu konuda Mart ayı sonunda açıklama yapacağını, ancak o zaman bu konuda henüz bir karar alınmış olacağına inanmadığını, NPD'nin yasaklanması için daha sonra da del