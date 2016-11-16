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BBC Türkçe

Frida'nın 60 yıl sonra ortaya çıkan tablosu 2 milyon dolara satılacak

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 60 yıldır görülmeyen resmi yeniden ortaya çıktı ve satışa kondu

16 Kasım 2016 19:59

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 60 yıldır görülmeyen resmi önümüzdeki hafta New York'ta açık artırmaya çıkacak.

1929 yılında yapılan Kolyeli Kız resmi Kahlo'nun kocası tarafından, ünlü ressama ölümünden önce yardımcı olan bir kadına hediye edilmişti.

Resmin varlığı, Kaliforniya'da yaşayan ve bugün 90 yaşında olan kadının, 60 yıl boyunca yatak odasında tuttuğu resmi bu yıl Sotheby's müzayede evine vermesiyle ortaya çıtkı.

22 Kasım'da gerçekleşecek açık artırmada resmin 2 milyon dolara satılması bekleniyor.

 

Sotheby's'in Latin Amerika sanatı sorumlusu Axel Stein, resmin çok iyi korunduğunu söyledi:

"Resim çok yeni duruyor. Evin karanlık bir kısmında saklanmış ve renkleri çok canlı.

Stein, tuval üzerine yağlıboya ile yapılan resmin "yakınlık ve sıcaklık hissi" yarattığını söyledi.

Resimde muhtemelen Frida Kahlo'nun kendisi olan bir kız çocuğunun portresi yer alıyor.

Sanat uzmanları resmin varlığını, Frida Kahlo'nun bir arkadaşının çektiği fotoğraf sayesinde biliyordu.

Kahlo'nun resimlerinin görüldüğü siyah beyaz fotoğraftaki Kolyeli Kız'ın nerede olduğunu kimse bilmiyordu.

Resmin sahibi Sotheby's'e, Kahlo'nun eşi Deigo Rivera'nın resmi 1955'te kendisine hediye ettiğini söyledi.

Kahlo'nun ağaçların arasındaki iki çıplak kadını tasvir ettiği bir resmi bu yıl New York'ta 8 milyon dolara satılmış, Kahlo'nun en pahalı resmi ünvanını ele geçirmişti.

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