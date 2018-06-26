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Freze makinesine düşen liseli yaşamını yitirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Furkan Kılınç (16) tarım alanında kullanılan freze makinesine düşerek yaşamını yitirdi

26 Haziran 2018 20:23

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Furkan Kılınç (16) tarım alanında kullanılan freze makinesine düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, dün Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı köyünde meydana geldi. Okulların tatil olmasıyla birlikte aile bütçesine katkı sağlamak için tarlada çalışmaya başlayan Ahmet Furkan Kılınç, dengesini yitirerek freze makinesine düştü. Ahmet Furkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Furkan Kılınç, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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