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Spor

Frey'den milli red!..

Fiorentina kalecisi Sebastian Frey Domenech tarafından Fransa milli takımına çağrıldı, ancak ...

11 Kasım 2008 02:00


Fiorentina kalecisi Sebastian Frey Domenech tarafından Fransa milli takımına çağrıldı, ancak Frey milli takımda oynamaktansa kendi takımında oynamaya devam edeceğini söyleyerek bu daveti ret etti.

Frey bu sezon Fiorentina’da sergilediği performansla dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu gösteriyor. Ancak yıldız kaleci Fransa milli takımına çağrılmasına rağmen gitmeyi ret etti ve antrenör Domenech’i eleştirdi.

Controcampo’ya açıklamalarda bulunan Frey: “Fransa? Benim için kapanmış bir dosya değil. Ancak Domenech beni hiçbir zaman fazla düşünmedi” dedi.

Fiorentina kalecisi açıklamalarına: “Yoğun maç trafiği bana gereksiz yolculuklar yapmam yerine kulübümde kalma kararı vermemde yardımcı oldu” diyerek devam etti.

Frey Del Piero’dan hatalı bir gol yiyen Real Madrid kalecisi Casillas’a da birkaç söz söyleyerek açıklamalarına son verdi. Frey Casillas’a: “Barajı yanlış kurdu” dedi.

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