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Spor

Frey, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

24 yaşındaki santforun sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor

22 Ağustos 2018 21:32

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı golcü oyuncu Michael Frey, yarın İstanbul'a gelecek.

İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen ve sarı lacivertli kulübün uzun süredir kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, yarın saat 10.00'da Zürih'ten kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşacak.

Kadro dışı bırakılmıştı

Fenerbahçe daha önce oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlarken, kulübü Zürich ile anlaşamamış ve Frey takımdan ayrılmak istediğini ısrarla dile getirdiği için kadro dışı bırakılmıştı.

Frey'in yarın sözleşmesinin son detaylarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.
 

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