-FRENİ PATLAYAN TIR 7 ARACA ÇARPTI ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Başkentte freni patlayan ve 7 araca çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altındağ'da, Siteler Karacakaya Caddesi'nde park halindeki 76 DC 272 plakalı tırın freni boşaldı. Yakındaki bir iş yerinde bulunan ve aracın hareket ettiğini gören sürücü K.Y, peşinden koşup bindiği aracı durdurmaya çalıştı. Tır, sürücünün çabalarına rağmen park halindeki 06 KYJ 92, 06 BG 8832, 06 FYC 42, 06 RYR 23, 06 FRC 05, 06 AP 7678 ve 06 VLY 08 plakalı araçlara çarptı. Tır sürücünün hafif yaralandığı kazada, araçlarda hasar oluştu.