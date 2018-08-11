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Freni boşalan tanker eve çarptı

İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı

11 Ağustos 2018 19:43

İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı. Evde kimsenin bulunmayışı, olası faciayı önledi.
Kaza, Büyükorhan\'ın Örencik Mahallesi\'nde meydana geldi. Bülent Gönül yönetimindeki içi boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Tanker, yol kenarındaki Necati Oruç\'a ait eve çarptı. Tankerin çarptığı evin duvarı yıkılırken, içeride kimsenin bulunmayışı olası faciayı önledi. Kazada yaralanan sürücü Bülent Gönül, çağrılan ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Evde ve araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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