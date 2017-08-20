Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'nde freni boşaldığı belirtilen minibüs şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ekinözü İlçesi Ambar Mahallesi Gelleviz mevkiinde meydana geldi. Ilıca Mahallesi'nden Ekinözü'ne giden T.K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüsün iddiaya göre freni boşaldı. Bu nedenle hızlı girdiği virajı alamayan minibüs, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sonra bir çam ağacına takılarak durabilen minibüsteki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ekinözü Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kadın tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. (DHA)