-Freni boşalan midibüs demiryoluna düştü İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Küçükçekmece'de freni boşalarak demiryoluna düşen midibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Akasya Sokak'ta servis midibüsü işleten Cemil Kurtkan (43), servis sonrası 59 VA 803 plakalı midibüsünü evinin önüne park ederek araçtan indi. Kısa süre sonra aracın yokuş aşağı ilerlediğini fark eden Kurtkan, araca binerek, midibüsü durdurmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, yaklaşık 150 metre sonra Kanarya Tren İstasyonu duvarına çarparak yıktı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düştü. Araç içerisinden çıkan sürücü, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, düşen aracı çekici yardımıyla demiryolundan çıkardı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan tren seferleri, aracın demiryolundan kaldırılmasından sonra normal akışına döndü.