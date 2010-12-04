-FRENİ BOŞALAN KAMYONET ENGELLİ VATANDAŞI ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Sancaktepe'de park halindeyken freni boşalan kamyonetin altında kalan engelli kişi öldü. Merve Mahallesi Gedik Sokak'ta park halinde bulunan Ali Haydar Karağan'a ait 34 UT 8336 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti. Bu sırada sokakta yürüyen işitme engelli Kenan Başkan (33), aracın altında kaldı. Ağır yaralı olarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başkan, burada hayatını kaybetti. Yol kenarındaki toprak alana girerek duran kamyonetin sahibi Karağan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.