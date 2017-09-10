Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi\'nde markete götürdüğü malzemeleri boşalttığı sırada freni boşalan kamyon işyerine girdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. Kamil Bal, yönetimindeki 67 AB 368 plakalı kamyonundan markete malzemelere indirdiği sırada aracın bir anda frenleri boşaldı. Bal, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, araç bir giyim mağazasına çarptı. İşyerinin bulunduğu apartmanda bazı vatandaşlar gürültünün ardından korku yaşadı. Kamyonun çarptığı giyim mağazasında hasar oluştu. Kamyon olay yerine gelen vinçle kaldırıldı.

Aracın bir anda kendiliğinden kaydığını belirten Bal, \"Aşağıya mal boşalttım. Kendiliğinden kaydı. Zaten ben de liftteydim. Kendimi zor attım\" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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