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Freni boşalan kamyon Emniyet'in bariyerlerini aştı; polis havaya ateş açtı
Kamyon sürcüsü gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Akşemsettin Caddesi'nde freni boşalan kamyon Emniyet'in güvenlik bariyerini aştı. Polis önlem amacıyla havaya ateş açarken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır." denildi.
Olayda yaralanan kimse olmadı.
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