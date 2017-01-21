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Freni boşalan kamyon Emniyet'in bariyerlerini aştı; polis havaya ateş açtı

Kamyon sürcüsü gözaltına alındı

21 Ocak 2017 17:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Akşemsettin Caddesi'nde freni boşalan kamyon Emniyet'in güvenlik bariyerini aştı. Polis önlem amacıyla havaya ateş açarken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır." denildi.

Olayda yaralanan kimse olmadı.

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