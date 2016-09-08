Freni boşalan kamyon durağa daldı!

Bolu'da freni boşalan bir kamyon durakta bekleyen vatandaşların üzerine daldı. Kazada parçalanan otobüs durağının altında kalan bir kadınla araç sürücüsü yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bolu'da rampa aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen kamyon, vatandaşların otobüs beklediği durağa daldı. Kazada parçalanan otobüs durağının altında kalan bir kadınla araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde meydana geldi. İzzet Baysal Caddesi istikametinden gelen İbrahim Yaman yönetimindeki 14 AD 115 plakalı ambar şirketine ait kamyonun rampa aşağı indiği sırada iddiaya göre frenleri boşaldı. Bir anda hızlanan kamyon yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Durağı parçalayan kamyon daha sonra araca çarparak durdu. Kazada durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki Sabire Saraç ile araç sürücüsü İbrahim Yaman yaralandı. Kamyonun özellikle akşam saatlerinde yoğun kalabalığın olduğu yaklaşık 5 metre uzaklıktaki diğer durağa dalmaması olası faciayı önledi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla kaldırıldıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.