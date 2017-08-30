Fren yerine gaza bastı; 1 kişi ölümden döndü

Beyoğlu Cihangir'de Otomobiliyle sokağa girmek isteyen bir sürücü, dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basınca karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracın çarptığı binanın zemin katındaki dairenin camalrı kırıldı, ev sahipleri neye uğradığını şaşırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre kaza, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. İddiaya göre, Tophane'den Taksim istikametine giden 34 SV 4201 plakalı otomobilin sürücüsü Türkan Göktürk, yokuşu çıktıktan sonra sokağa girmek istedi. Sağa dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarparak durabildi. Kazanın ardından şoka giren kadın bir süre otomobilden çıkamadı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan kadın kaldırıma götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

Otomobil pencereye çarptığında salonda oturan ve dizüstü bilgisayarı ile ilgilenen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında panikledi. Penceresi ve camları kırılan salon dağıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan ev sahibi, "Evin içerisindeki tekli koltukta oturuyordum. Araç içeriye girdi, insan şaşırmaz mı halim ortada. Çok şükür yaralanmadı. Arabayı görünce biraz asabiyet oldu kimse kusura bakmasın ama şaşırdık. Korktum, evde yalnızdım" dedi.