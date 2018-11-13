Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de cadde üzerinde park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca fırına daldı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı kazada, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Sarıyer Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre 34 JV 4341 plakalı otomobili kullanan Filiz U., cadde üzerindeki fırının önüne park etmek istedi. Ancak bu sırada Filiz U, fren yerine gaza basınca otomobil bir anda fırına daldı. Kaza sonucu fırının camı tuzla buz olurken, Otomobil ise dükkanın içerisindeki içecek dolabına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve fırın çalışanları ise büyük panik yaşadı. Kaza sırasında fırının içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı beyaz renkli otomobil, park etmek için direksiyonu sağa kırıyor. Bir süre sonra da otomobil fırına dalıyor. Camlar tuzla buz olurken, çevredeki vatandaşlarda şoke oluyor. Otomobilin içeriye dalmasının ardından tezgaha ekmekleri dizen çalışan ise neye uğradığını şaşırıyor.

(FOTOĞRAF)