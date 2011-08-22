T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fren yerine gaza basınca bankaya girdi KOCAELİ (A.A)

22 Ağustos 2011 20:42

-Fren yerine gaza basınca bankaya girdi KOCAELİ (A.A) - 22.08.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir banka şubesine girdi. Kazada otomobilde ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir banka şubesine 41 DR 328 plakalı otomobiliyle gelen N.S, aracını boş bir alana park etmek istedi. Otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı öne sürülen N.S, bankada engellilerin kullandığı girişin demir korkuluklarına çarptıktan sonra banka şubesinden içeri girdi. Olay sırasında bankada bulunan müşteriler ile banka çalışanları büyük korku yaşadı. Büyük şok yaşayan N.S, çevrede toplanan vatandaşlarca otomobilden indirilerek sakinleştirildi. Trafik polislerince yapılan işlemlerin ardından banka şubesindeki otomobil, çekiciyle dışarı çıkartıldı. Bu arada, kazanın hemen ardından banka görevlilerinin hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Kaza nedeniyle otomobilde ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24