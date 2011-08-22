-Fren yerine gaza basınca bankaya girdi KOCAELİ (A.A) - 22.08.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir banka şubesine girdi. Kazada otomobilde ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir banka şubesine 41 DR 328 plakalı otomobiliyle gelen N.S, aracını boş bir alana park etmek istedi. Otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı öne sürülen N.S, bankada engellilerin kullandığı girişin demir korkuluklarına çarptıktan sonra banka şubesinden içeri girdi. Olay sırasında bankada bulunan müşteriler ile banka çalışanları büyük korku yaşadı. Büyük şok yaşayan N.S, çevrede toplanan vatandaşlarca otomobilden indirilerek sakinleştirildi. Trafik polislerince yapılan işlemlerin ardından banka şubesindeki otomobil, çekiciyle dışarı çıkartıldı. Bu arada, kazanın hemen ardından banka görevlilerinin hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Kaza nedeniyle otomobilde ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi.