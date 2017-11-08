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Frekansa radyo karıştı, pilot uyardı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) HAVA Trafik Kontrolörlerinin pilotlarla iletişim için kullandığı frekansa radyo yayını girince pilotlar uyardı

08 Kasım 2017 18:39

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) HAVA Trafik Kontrolörlerinin pilotlarla iletişim için kullandığı frekansa radyo yayını girince pilotlar uyardı. 

Radyo frekansının karışması uçuş güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.  En yoğun hava trafiğinin yaşandığı  havalimanları arasında bulunan Atatürk Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bir uçağın pilotu arasında radyo diyalogu telsiz kayıtlarına yansıdı.  Kule görevlileriyle irtibata geçen pilot, iletişim için kullandıkları frekansa radyo frekansının karıştığını rapor etti.

Pilot \"“Radyo frekansı karışıyor bilginize\" diye bilgi verirken  Kule görevlisi ise,\"Radyo frekansı karıştığını aldım bilgi vereceğim, daha net tanımlayabiliyor musunuz?\" şeklinde konu hakkında detay istedi. Bunun üzerine pilot, \"Radyo frekansını tam tanımlayamıyorum\" karşılığını verdi. 

 

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