Freiburg’tan Gladbach’a kötü sürpriz



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 2'inci haftasına cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi provasını başarıyla geçti. Kırmızı-siyahlılar Hamburg'u 3-1 yenerek bu sezon ilk 3 puanını kazandı. Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 3 gün kala Freiburg deplasmanında 3-1 yenilince 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ingolstadt'ı deplasmanda 2-0 yenen Hertha Berlin, ikinci maçında ikinci galibiyetini alarak lider Bayern Münih ile puanını eşitledi. Bavyera ekibi de cuma günkü maçta Schalke'yi aynı skorla yenmişti. Mario Gomez'in ilk kez forma giydiği Wolfsburg Köln ile 0-0 golsüz berabere kalırken Darmstadt Eintracht Frankfurt'u son dakika golüyle 1-0 yendi.

Pohjanpalo'dan 15 dakikada hat-trick

Geçen hafta sezona Mönchengladbach deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan Bayer Leverkusen bu hafta seyircisi önündeki ilk maçta Hamburg'a yenilmekten yeni transferi sayesinde kurtuldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Hamburg karşısında 1-0 geriye düşen ev sahibi takımı oyuna 72'nci dakikada Mehmedi'nin yerine giren ve hat-trick yapan yeni transfer Joel Pohjanpalo kurtardı. Finladiyalı genç forvet 79, 90+1 ve 90+4'te attığı gollerle haftanın en dikkat çeken performansını sergiledi. Geçen haftayı da boş geçmeyen Pohjanpalo Bundesliga'daki ikinci maçında 4 gole ulaştı. Bayer Leverkusen 22 yaşındaki golcüyü sezon başında ikinci lig ekibi Fortuna Düsseldorf'tan transfer etmişti. Hamburg'un tek sayısını ise 58'nci dakikada Bobby Wood kaydetti.

Bundesliga tarihinin en erken sakatlığı

Günün şanssız ismi Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Bellarabi oldu. Tecrübeli forvet maçın henüz 10'uncu saniyesinde kas sakatlanması yaşayınca 3'üncü dakikada çıkmak zorunda kaldı. Hamburg teknik direktörü Bruno Labbadia “Bugün en azından 1 puanı, aslına bakarsanız galibiyeti haketmiştik. Bu nedenle maç sonu hayal kırıklığımız büyük oldu” diye konuştu. Bayer Leverkusen gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına giderken Hamburg RB Leipzig'i konuk edecek.

Derbinin galibi Darmstadt

Darmstadt da bu hafta son dakika golüyle hanesine 3 puanı yazdırdı. Darmstadt ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getiren çekişmeli geçen Hessen derbisinin galibi rakibini 1-0 yenen ev sahibi takım oldu. Maçtaki tek golü 90'ıncı dakikada Sandro Sirigu kaydetti ve takımına bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı. Sirigu 82'nci dakikada Ben Hatira'nın yerine maça dahil olmuştu. Darmstadt gelecek hafta Borussia Dortmund'a konuk olurken Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Gomez 1211 gün sonra Bundesliga'da

Wolfsburg ile Köln'ü buluşturan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı. Bu maçta tüm gözler Mario Gomez'in üzerindeydi. 1211 gün sonra Bundesliga'ya geri dönen Alman forvet ilk maçında golle tanışamadı. Rakibine karşı 8 maçtır kazanamayan Köln ise cesur oyununun karşılığını 1 puanla aldı. Wolfsburg gelecek hafta Hoffenheim'a konuk olurken Köln sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

Haftanın sürprizi Freiburg'tan

Önceki sezon düştüğü Bundesliga'ya bu sezon yeniden dönen Freiburg, Şampiyonlar Ligi temsilcisi Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birini aldı. Sezona Bayer Leverkusen galibiyetiyle başlayan Mönchengladbach bu hafta, salı günü Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi beklemediği bir yenilgi aldı. Konuk takım 35'inci dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle öne geçmesine rağmen sahanın en iyi ismi olan Maximilian Philipp Freiburg adına 54 ve 85'inci dakikalarda attığı güzel gollerle maçı çevirdi. Skoru belirleyen golü 88'nci dakikada penaltıdan Nils Petersen kaydetti. Freiburg gelecek hafta Köln deplasmanına giderken Mönchengladbach Werder Bremen'i ağırlayacak.

Hertha Berlin 2'de 2 yaptı

Hertha Berlin Avrupa Ligi'nde gruplara kalamamış olmanın üzüntüsünü unuttu. Sezona Freiburg galibiyetiyle başlayan başkent ekibi bu hafta da Ingolstadt'ı deplasmanda 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Vedat Ibisevic henüz 8'inci dakikada takımını öne geçirirken konuk takımı rahatlatan gol 86'ncı dakikada Julian Schieber'dan geldi. Hertha Berlin bu sonuçla Bundesliga tarihindeki 500. deplasman puanına ulaştı. Geçen sezon sahasındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ingolstadt bu sezon yeni teknik direktörü Markus Kauczinski yönetiminde evindeki ilk maçta puanla tanışamadı. Ingolstadt gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olurken Hertha Berlin Schalke'yi ağırlayacak.