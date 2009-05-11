Freiburg yeniden Bundesliga'da



Almanya Bundesliga II'de mücadele eden SC Freiburg, ligin bitimine 3 hafta kala Bundesliga I'e yükselmeyi garantiledi.



Ligde TuS Koblenz'i deplasmanda 5-2 yenerek puanını 64'e çıkartan SC Freiburg, 54 puanla ikinci sıradaki FSV Mainz 05 ve 53 puanla üçüncü sırada bulunan FC Nürnberg'in önünde yer alarak bu sezon İkinci Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.



Almanya Genç Milli Takımı'nda oynayan ve Almanya'nın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Türk kökenli Ömer Toprak'ın da forma giydiği SC Freiburg, Bundesliga'da 4 yıl önce yer almıştı.



Öte yandan Wehen Wiesbaden takımı, bu sezon 2. Lig'den 3. Lig'e düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.



Bu sezon Alman 3. Ligi'nde mücadele eden ve Türk futbolcuları Hüzeyfe Doğan, Kenen Şahin ve Erdal Baştürk'ün formasını giydiği Union Berlin de, İkinci Lig'e çıkmayı garantiledi.



