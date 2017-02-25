FreeWordsTurkey için 111 bin imza

Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in Almanya şubesi, Alman yayınevleri, kitabevlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Türkiye'de ifade özgürlüğünün ciddi tehdit altında" olduğunu belirterek başlattıkları imza kampanyasının sonucunu bir dilekçeyle sundu.

Dilekçenin Başbakan Merkel adına Hükümet Sözcüsü Steffan Seibert'e iletilmesinin ardından açıklama yapan heyetteki gazetecilerden Can Dündar, "Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldiğini, amaçlarının Türkiye'de hapisteki gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmaları olduğunu" söyledi. Başbakanlığa sunulan dilekçenin altında yaklaşık 111 bin kişinin imzası bulunuyor. Geçen yıl ağustos ayında #FreeWordsTurkey etiketiyle Change.org sitesi üzerinde başlatılan imza kampanyasıyla Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e de çağrıda bulunuluyor.

Kampanyaya ön ayak olan yazar, gazeteci ve yayın evleri Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin muhalif gazeteci ve medya mensuplarına yönelik sert bir tutum içerisine girdiğini savunuyor. Kampanyanın tanıtım metninde darbe girişiminin ardından pek çok gazetecinin pasaportuna el konduğu, yazarların tutuklandığı ve 130'dan fazla yayın organının kapatıldığı hatırlatılarak destek çağrısı yapılıyor.

Bugün Başbakanlığa sunulan dilekçede Alman hükümeti ve AB Komisyonun ifade özgürlüğünü "kayıtsız şartsız ve etkin bir biçimde desteklemesi gerektiği" belirtilerek bunun örneğin mülteciler meselesi gibi "pazarlık konusu" yapılamayacağı vurgulandı.

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DW/dpa/epd, MK/BK