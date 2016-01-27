Freedom House raporunda Türkiye internet özgürlüğünde Etiyopya ve Tayland'la aynı ligde!

Freedom House'un 2016 Dünya Özgürlük Raporu açıklandı. Freedom House'un raporunda Türkiye 'kısmen özgür ülke' kategorisinde gösterildi. Raporda, Türkiye basın özgürlüğünde "Özgür değil", internet özgürlüğünde "Kısmen özgür" ülke statüsünde yer aldı. Freedom House raporunda Türkiye'deki internet özgürlüğü Etiyopya ve Tayland'dakine benzer gösterildi. Raporda, Türkiye hükümetinin muhalefeti bastırmak için internet ayarlarında sert düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Freedom House raporunda 'Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni bir sayfa açan Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artan otoriterleşme eğilimi karşısında demokratik değerleri destekleme ilkesinden geri adım attığı' ifade edildi.

"AB Erdoğan'a göz yumuyor"

Freedom House'un raporunda, "Göçmen akınının engellenmesinde Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyan Avrupa Birliği, Erdoğan'ın muhalif basına baskı yapılması ve 1 Kasım seçimleri öncesinde ülkenin güneydoğusunda özensiz askeri operasyonlar düzenlenmesi gibi icraatlerine göz yummuş görünüyor" dendi.

"Türkiye'de hak ve özgürlükler geriye gitti"

Türkiye'de hak ve özgürlüklerin bir önceki yıla göre geriye gittiğini vurgulayan Freedom House, şu gerekçeleri sıraladı:

- Güvenlik güçleri ile Kürt militanlar arasındaki çatışmaların yeniden başlaması.

- IŞİD'in düzenlediği terörist saldırılar.

- Muhalefet milletvekilleri ve muhalif basının yoğun tacize tabi tutulması.

İnternet özgürlüğünde Türkiye,

Etiyopya ve Tayland'la aynı ligde

Raporda, internet sansürü, bilgi akışının kontrolü ve propaganda konusunda Rusya ve Çin'in yanı sıra IŞİD'in yeni ve sofistike yöntemler geliştirdiğine işaret edildi. Freedom House raporunda Türkiye, Etiyopya ve Tayland gibi ülkelerde muhalefeti bastırmak için internet ayarlarında sert düzenlemelere (Drakon Kanunları / Draconian Laws) gittiği ifade edildi.