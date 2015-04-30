Freedom House: Türk basını özgür değil!

Merkezi ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan ve basın özgürlüğü konusunda çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Freedom House, (Özgürlük Evi) yıllık raporunda Türkiye'yi, geçen yıl olduğu gibi 'basının özgür olmadığı ülkeler' arasında değerlendirdi.

Küresel alanda basın özgürlüğünün keskin bir biçimde azaldığını belirten Freedom House, Türkiye'nin son beş yılda Tayland ve Ekvador'un ardından basın özgürlüğünde en hızlı gerileyen üçüncü ülke olarak gösterildi. Türkiye'nin 2009'dan bu yana basın özgürlüğünde 11 puan, geçen yıldan bu yana da 3 puan aşağı düştüğü belirtilen raporda, basın özgürlüğü derecelendirmesinde en kötü puan olan 100 üzerinden, Türkiye'nin notu 65 olarak değerlendirildi.

Freedom House'un raporunda basın özgürlüğünü kısıtlayan, saldırgan yasal değişikliklerin, Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrilmesine karşın, hükümetin mahkeme kararı olmadan web sitelerinin bloke ettiği, gazetecilere fiziksel, cinsel ve sözlü tacizler yapıldığı dile getirildi. Raporda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl siyasi gücünü pekiştirdi, ancak demokratik çoğulculuğa karşı, keskin ve saldırgan bir kampanya yürüttü. Medya patronlarından açıkça sansür uygulamalarını, kendisini eleştiren gazetecileri işten atmalarını istedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı duymadığını söyleyerek, gazetecileri tehdit etti, bayan gazetecileri azarladı. Okul müfredatında, radikal ve tuhaf değişiklikler emretti. Ağustosta, Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığına yükseldikten sonra, Başkanlık Sarayı'ndan ülkeyi yönetmek için, ‘gölge kabine' kurdu' görüşüne yer verildi.