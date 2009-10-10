Free Shop'ta kısıtlama başladı

Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinde yapılan değişiklikle sınır kapılarındaki gümrüksüz satış mağazalarında (free shop) yolcuların satın alabilecekleri ürünlerin miktarlarına kısıtlamaya gidildi.



4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında çıkan karar uyarınca Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle birlikte free shop'larda satılan tütün, alkollü ürünler, gıda ve kozmetik ürünlerinde yeni düzenlemeye gidildi.



Türkiye’ye girişleri sırasında önceden 3 karton sigara, 2 kilogram çikolata, 2 litre alkollü içecek, 1 bin 200 mililitre parfüm alabilen yolcular, yapılan yeni düzenleme ile birlikte 2 karton sigara, 1 litre alkol ve 600 mililitre parfüm ve 1 kilogram çikolata alabilecek.



Buna karşılık yolcular Türkiye’den çıkış yaparken yeni belirlenen limitlerin üç katı kadar alışveriş yapabilecek. Türkiye’den çıkışlarında yolcular bu limitlere rağmen ancak gittikleri ülkelerin gümrük mevzuatının izin verdiği miktarda sigara ve alkollü ürün alabiliyor.



Gümrük kapılarında faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazası yetkilileri mevzuatta yapılan değişikleri hemen uygulamaya sokarken, uzmanlar müşteri memnuniyetinin düşüceğini ve ülkeye döviz girdisi azalacağını iddia etti.



Uzmanlar, 'Bu kararla Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına biraz yaklaşmış olduk. Ancak yasalar dahilinde zaman içerisinde çeşitli pazarlama teknikleri uygulayarak satışlarımızı artırmanın yöntemlerini arayacağız. Müşterilerimizi de yeni uygulama hakkında uyarıp bilgilendireceğiz. Sonuç olarak bu sektör için bir darbe ve kayıplara neden olacak' diye konuştular.



Yeni karar uyarınca yolcuların Türkiye’ye gelişlerinde alabilecekleri ürünlerin miktarı şöyle:



Tütün ve tütün ürünleri:



1- Sigaralar 400 adet

2- Sigarillolar (her biri 3 gramdan ağır olmayan purolar) 100 adet

3- Puro 50 adet

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.

5- Pipo tütünü 250 gr.



Alkollü ürünler:



1- Alkol derecesi yüzde 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.

2- Alkol derecesi yüzde 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 litre.



Kozmetik ürünleri:



En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon



Gıda ürünleri:



1- Çay 1 kg.

2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.

3- Kahve 1 kg.

4- Çikolata.1 kg.

5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.