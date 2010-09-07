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Ekonomi

Free Shop'lardan alınabilecek ürün sayısı arttı

Gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) yolcuların satın alabilecekleri ürünlerin miktarlarında artırıma gidildi.

07 Eylül 2010 03:00

T24 - Gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) yolcuların satın alabilecekleri ürünlerin miktarlarında artırıma gidildi.


Limit düşürülmesinden mağdur olan şirketler limitlerin artırılması için girişimlerde bulunmuştu. Şirketler, limitlerin artırılmaması halinde, zararlarının karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Gümrük Müsteşarlığı, yeni düzenleme ile gümrüksüz satış mağazalarında bugünden itibaren limit artırımına gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından Türkiye’ye gelen bir yolcu, sigarada 3 karton, alkollü içecek de 2 litre, parfümde ise 1000 ml ürün satın alabilecek.


Ülkeye giriş yapan yolcular için kişibaşı alışveriş limitleri, Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeyle şu şekilde belirlendi:


Düzenleme öncesi sigara limiti: 2 karton


Yeni düzenleme ile sigara limiti : 3 karton


Alkollü İçecekler: Düzenleme öncesinde yüzde 22'den fazla alkol içeren içkiler için limit 1 litre olarak belirlenmişken, yeni yapılan düzenleme ile 2 litre olarak belirlendi.


Bununla birlikte yüzde 22'den az alkollü olan ürünlerde limit 2 litreyken, yeni düzenlemeyle birlikte 3 litre olarak alınabilecek.


Parfüm: Parfümde eski limit 600 ml iken, düzenleme sonrası 1000 ml parfüm alınabilecek.


Çikolata: Eski limitlere göre 1 kg çikolata alınabilirken, yeni düzenleme ile birlikte çikolata limiti 2 kg olarak belirlendi.

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