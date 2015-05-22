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Dünya

Freddie Gray cinayetinde Baltimore polisi yargılanacak

Polis memurlarının 2 Temmuz'da yargıç karşısına çıkması bekleniyor

22 Mayıs 2015 10:19

ABD'nin Baltimore kentinde geçen ay gözaltında aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Freddie Gray adlı siyah gencin ölümüyle ilgili davada jüri, suçlanan altı polis memurunun da yargılanmasına karar verdi.

Polis memurlarından biri, ikinci derecede cinayetten yargılanacak. Diğer polis memurlarına da kasıtsız adam öldürme suçlaması getirildi.

Gray'in ölümü protestolara neden olmuştu.

Polis memurlarının 2 Temmuz'da yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

Jüri, bazı polis memurlarına yönelik haksız gözaltı suçlamasını yerinde buldu.

Savcılığa göre, Gray'in elleri kelepçeli olarak polis aracına bindirilirken boynu kırıldı. Ayrıca polis memurları 25 yaşındaki Gray'in tıbbi yardım çağrılarını geri çevirdi.

Freddie Gray, gözaltına alındıktan sonra omurundan yaralanmış ve bir hafta sonra da hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından patlak veren protestolar haftalarca sürdü.

Gösterilerde polis ve protestocular çatışmış, ardından Baltimore kentinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Cep telefonuyla tutuklamayı kaydeden bir kişinin görüntülerine göre, iki polis Gray'i kollarından sürükleyerek polis aracına götürdü.

Polise göre Gray'in karakola götürülmesi 30 dakika aldı ve orada sağlık ekibi çağrıldı.

Polis Gray'in polis aracında tıbbi yardım talep ettiğini ve bunu reddederek hata yaptıklarını kabul etti.

Emniyet yetkilileri yönetmeliklere aykırı şeklide minibüste Gray'e kemer takılmadığını da kabul ediyor.

 

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