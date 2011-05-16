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Dünya

FRATTİNİ: "KADDAFİ TRABLUS'TAN KAÇMIŞ OLABİLİR" ROMA (A.A)

16 Mayıs 2011 14:44

-FRATTİNİ: "KADDAFİ TRABLUS'TAN KAÇMIŞ OLABİLİR" ROMA (A.A) - 13.05.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Trablus'tan kaçmış olabileceğini, hala Libya'da olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.  Frattini, İtalya'nın Corriere televizyonuna yaptığı açıklamada, uluslararası baskının, Kaddafi'yi güvenli bir yere sığınmaya teşvik etmiş olabileceğini ve Libya rejiminin içten çökmesine yol açtığını ifade ederek, Libya liderinin, "Trablus'tan kaçtığı, ancak Libya'dan kaçmadığı" görüşünde olduğunu kaydetti.   Franco Frattini, "Libya, çölleriyle birlikte büyük bir ülke" derken, Libya'da rejimin içten çökmesinin, arzu ettikleri bir durum olduğunu söyledi.  İtalya Dışişleri Bakanı, baskılara örnek olarak da Libya'nın havadan bombalanmasını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Libya lideri Muammer Kaddafi ve yakınları hakkında soruşturma başlatmasını gösterdi.

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