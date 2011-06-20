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Dünya

FRATTİNİ, SİVİLLERİ VURAN NATO'YU UYARDI LÜKSEMBURG (A.A)

20 Haziran 2011 16:44

-FRATTİNİ, SİVİLLERİ VURAN NATO'YU UYARDI LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, NATO'nun Libya'da sivilleri vurarak güvenilirliğini tehlikeye attığını söyledi.  AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Frattini, basına yaptığı açıklamada "NATO güvenilirliğini tehlikeye atıyor. Sivillerin öldürülmesini riske edemeyiz" dedi. Frattini, NATO'nun Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı propaganda savaşını kaybetmek üzere olduğu uyarısında bulundu. NATO, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün düzenlenen bir hava saldırısında "silah sistemindeki arıza nedeniyle hedefi şaşırdığını" itiraf ederken Libya hükümetinin sözcüsü Musa İbrahim, söz konusu saldırıda 5'i aynı aileden 9 sivilin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söylemişti. NATO, perşembe günü düzenlenen bir hava saldırısında da yanlışlıkla muhalif güçlere ait bir askeri araç konvoyunun vurulduğunu bildirmişti.

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