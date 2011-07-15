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FRATTİNİ: KADDAFİ'NİN BIRAKMASINDAN BAŞKA SEÇENEK YOK İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 17:38

-FRATTİNİ: KADDAFİ'NİN BIRAKMASINDAN BAŞKA SEÇENEK YOK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya Temas Grubu toplantısının ardından yayımlanacak sonuç bildirgesinde, Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya halkının temsilcisi olacağının ifade edileceğini belirterek, "Kaddafi'nin bırakmasından başka seçenek yok" dedi. Frattini, Libya Temas Grubu'nuun Çırağan Sarayı'nda yapılan 4. toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Kaddafi yönetiminin İtalya'yı doğalgaz vermemekle tehdit ettiğini belirtmesi üzerine, Frattini, bunun bir tehdit olmadığını, bunun saçma bir açıklama olduğunu, Libya'ya uygulanmakta olan bir ambargonun bulunduğunu söyledi. İtalya'nın NATO hava operasyonlarına yaptığı katkıyı artırıp artırmayacağı yönündeki soru üzerine Frattini, bir artışın söz konusu olmadığını, NATO'nun bütün faaliyetlerine destek verdiklerini söyledi. Frattini, askeri operasyonların devam etmesi gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.  Frattini, bundan sonra BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip'in görüşmelerden tek sorumlu kişi olmasının kararlaştırıldığını, bu konuya Libya Temas Grubu toplantısının sonuç bildirgesinde de değinileceğini bildirdi.    Kaddafi için çıkış stratejisinin ne olabileceği yönündeki soru üzerine Frattini, bunun El Hatip başkanlığındaki müzakerecilere bağlı olduğunu söyledi. Kaddafi'ye uygulanacak politik izolasyona ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Frattini, Kaddafi için politik izolasyonun çok açık olduğunu belirterek, bugün yayımlanacak sonuç bildirgesinde Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya halkının temsilcisi olacağının ifade edileceğini bildirdi.

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