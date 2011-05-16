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Dünya

FRATTİNİ: "LİBYA REJİMİNİN SAATLERİ SAYILI" ROMA (A.A)

16 Mayıs 2011 14:53

-FRATTİNİ: "LİBYA REJİMİNİN SAATLERİ SAYILI" ROMA (A.A) - 16.05.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Libya rejiminin saatlerinin sayılı olduğunu" söyledi. Frattini, özel "Canale 5" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Libya rejiminin saatlerinin sayılı olduğunu ve Libya lideri Muammer Kaddafi için çıkış yolu arayışına girildiğini" belirtti.  İtalya Dışileri Bakanı, adlarının açıklanmasını istemeyen Kaddafi'ye yakın isimlerin mesajlarının, rejimin çevresindeki çemberi daralttığını belirterek, "Yakın olan bazı kişiler, adlarını açıklamadan konuştu ve Kaddafi'nin onurlu bir çıkış yolu aradığını söylemeye başladı" dedi.  Kaddafi'nin siyaset sahnesinden ebediyen çekileceği uygun bir yer arayışında olunduğunu ifade eden Frattini, "Diktatörün ve ailesinin sahneden çekilebilmesi için siyasi bir çıkış yolu bulmak amacıyla BM ile çalışıyoruz" diye konuştu.

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